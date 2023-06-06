Зеленський розповів, коли стане можливим обмін усіх на всіх

Україна вже змогла повернути 2,5 тис. людей з Росії, де близько 550 осіб – цивільні та діти. Водночас здійснити обмін всіх на всіх стане можливим, коли Росія достатньо ослабне.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Журналісти запитали президента про те, як обмінювати цивільних, які перебувають у полоні росіян, оскільки вони не є військовими, а також як реалізувати обмін всіх на всіх.

– Ми повернули 2,5 тис. людей. З 2,5 тис. людей – десь 370, дві або чотири дитини і десь близько 150 цивільних. Тобто з 2,5 тис. 550 людей – це діти і цивільні. Це ті, кого вдалося повернути, – сказав він.

Зеленський уточнив, що цивільних повертати складно, тому що в обміні міняються військові на військових, а Україна не має цивільне населення, яке б міняли на інше цивільне населення.

Президент додав, що обміном цивільними займаються окремо, як і поверненням українських дітей займаються інші представники влади України.

Також Володимир Зеленський додав, що і країни-партнери України також розподілили між собою ролі щодо повернення українців, як-от Туреччина і Саудівська Аравія, які допомагають повертати з полону військових.

– З боку Туреччини, вони знають про питання кримських татар. Я вважаю, що це на них. Я з ними говорив до повномасштабного вторгнення, ще тільки в мене був перший візит до Туреччини, де ми познайомились із (президентом Туреччини, – Ред.) Ердоганом. Я привіз йому список усіх політв’язнів кримських, де не тільки кримські татари. Цей список потім неодноразово оновлювався. Сьогодні він має цей список, він обіцяв допомогти, – розповів він.

Стосовно інших цивільних, які перебувають у російському полоні, український лідер додав, що вплинути на це можуть лише ті організації, вплив яких ще залишився в Росії.

– Якщо ми беремо ООН, то з одного боку, вони допомагали із зерновим коридором, а з іншого боку – в нас підрив нашої ГЕС, а Генасамблея ООН вітає з днем російської мови. Я після цього не можу нічого сказати. Про що мені з ними говорити? – обурився президент.

Глава держави додав, що сьогодні, 6 червня, він мав зустріч з представником Ватикану, з яким обговорив питання повернення українських дітей з полону в РФ. Крім того, повернення українських дітей також обговорювалося з Китаєм.

Володимир Зеленський додав, що потенційним успіхом у поверненні полонених буде формула миру, ініційована Україною.

– Я вважаю, що там результат може бути потужним, таким як обмін всіх на всіх. Таким як повернення всіх дітей, всіх цивільних або політичних в’язнів. Тому що формула миру сьогодні є майданчиком, який ми готуємо. Це дуже непросто. Там 10 пунктів, на основі яких збирається велика кількість країн. У кожному з пунктів вони будуть розробляти покрокове рішення проблем. І потім всі разом будуть тиснути на Росію, хто чим зможе, – сказав президент.

Він додав, що всі питання щодо обміну полонених можуть бути розв’язані тоді, коли Росія буде слабшою, а вона “стає слабкішою щодня, і ми це бачимо”.

– Вони неспроможні нас вже окупувати, ми це бачимо. З кожним днем це буде мати вплив і на міцність Путіна і його оточення, а також на їх міцність всередині держави. Я це бачу по зміні риторики наших партнерів. І коли вони будуть зовсім слабкими, то я впевнений, що такі гуманітарні місії ми точно зможемо розв’язати, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 24 травня Україна змогла повернути додому вісім офіцерів та 98 солдатів і сержантів.

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