Оккупанты уже осознали, что из Крыма им придется бежать: Зеленский о сознательном уничтожении Россией Каховской ГЭС

Тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, которое критически важно, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что российские оккупанты уже осознали, что с полуострова им придется бежать.

Об этом в вечернем видеообращении за 6 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последствия подрыва Каховской ГЭС.

— Украина вернет все свое. И заставит Россию заплатить за содеянное. Еще несколько вещей хочу сказать отдельно. Относительно нашего Юга и Крыма. Мы найдем способ восстановить нормальную жизнь на нашей земле после изгнания рашистов. Это касается как воды, так и всего остального. Это касается всех наших регионов — от Херсонской, Днепровской, Николаевской областей и до Крыма, — утверждает глава государства.

Президент убежден, что только полное освобождение украинской земли от российских оккупантов будет гарантировать, что таких терактов больше не произойдет.

Россия использует все что угодно для террора — любые объекты, поэтому государство-террорист должно проиграть, подчеркнул Зеленский.

Весь мир будет знать об этом российском преступлении войны — экоциде. Такое сознательное уничтожение российскими оккупантами дамбы и других сооружений ГЭС является экологической бомбой массового поражения, считает президент.

— Ради собственной безопасности миру стоит показать сейчас, что России не сойдет с рук такой террор. И я благодарен всем лидерам и государствам, народам и международным организациям, которые поддержали Украину, готовы помочь нашим людям, деоккупационным шагам, — сказал Зеленский.

Генеральный прокурор уже обратился в Офис прокурора Международного уголовного суда, чтобы привлечь международное правосудие к расследованию подрыва дамбы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.