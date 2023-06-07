Через 3-5 днів затоплення сягне піку – Кислиця у Радбезі ООН

Підрив Каховської ГЕС свідчить про те, що Росія перестала утримувати контроль над українськими територіями.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник при ООН Сергій Кислиця.

Він назвав підрив Каховської ГЕС терористичним актом проти критичної інфраструктури України, метою якого є якомога більше жертв серед цивільного населення та руйнувань.

– Вдавшись до тактики випаленої землі, або, в даному випадку, тактики затопленої землі, російські окупанти фактично визнали, що захоплена територія їм не належить, і вони не в змозі утримувати ці землі, – сказав Кислиця.

Український посол наголосив, що теракт на Каховській ГЕС раніше активно обговорювали на рівні окупаційних сил у Херсонській області, пропагандистів на російському телебаченні та в Міністерстві закордонних справ Росії, що свідчить про те, що його спланували завчасно.

Він нагадав, що Росія контролює греблю і всю Каховську ГЕС уже понад рік.

– Фізично неможливо підірвати її якимось чином ззовні шляхом обстрілу. Вона була замінована російськими окупантами. І вони її підірвали. Перебуваючи на фронті, тут, у залі РБ ООН, Росія знову борсається в бруді брехні, – сказав він, натякаючи на російського посла.

Кислиця також згадав те, що за тиждень до вибуху Каховської ГЕС, 30 травня, уряд Росії ухвалив рішення, яке передбачає відмову від проведення технічних розслідувань аварій на небезпечних виробничих об’єктах та гідротехнічних спорудах, які сталися внаслідок “військових дій, диверсій і терористичних актів”.

– Це відповідь Кремля на заклики країн до мирних переговорів із Російською Федерацією. Росія щойно підтвердила своїми діями, що вона абсолютно не зацікавлена в деескалації чи мирі. Її потрібно зупинити і зробити нешкідливою, а не умиротворяти, – сказав він.

Постпред України наголосив, що саме поразка Росії стане найзначнішим внеском у безпеку регіону та всього світу.

– Однак хіба ми не знаємо, що постійно підживлює російський реваншизм? Це віра російських правителів у те, що світ нібито проявить слабкість. Слабкість – це головна надія і ставка терористів, – сказав він

Сергій Кислиця повідомив, що через підрив ГЕС понад 80 населених пунктів перебувають під загрозою затоплення, а в Херсонській області повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львово, Одрадокам’янка в Бериславському районі, Іванівка, Микільське-Токарівка, Понятівка, Білозірка та Острівський район у місті Херсоні.

– Згідно з поточним сценарієм, максимальний обсяг затоплення території відбудеться протягом 3-5 днів. Правий берег Дніпра постраждає у 8 разів менше, ніж лівий, – сказав Кислиця.

Крім того, під водою можуть опинитися такі місця, як Олешки та Гола Пристань. Часткове затоплення також може торкнутися Олександрівки, Широкої Балки, Софіївки, Виноградного та інших населених пунктів.

Він додав, що наразі місцева влада організувала евакуацію жителів із цих населених пунктів в інші регіони України, а на контрольованій Києвом території заплановано евакуацію 17 населених пунктів, у яких проживає більше ніж 17 тис. осіб.

– На окупованій території лівобережжя евакуації підлягають 20 населених пунктів, у яких мешкає близько 25 тисяч осіб. Викликає стурбованість, що російські окупанти не організовують евакуацію цивільного населення, хоча вивели свої війська, – сказав Кислиця.

Постпред України закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації направити гуманітарні місії на лівий берег Дніпра для надання допомоги місцевим жителям, які постраждали від повені.

– Уже зараз зрозуміло, що руйнування греблі позбавить або сильно погіршить водопостачання Криму, Херсонської області, а також значно ускладнить ситуацію в Дніпропетровській і Запорізькій областях, – сказав він.

Він також підкреслив, що зниження рівня води у водосховищі призведе до зниження її рівня у всіх водозаборах прилеглих регіонів.

Крім того, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС, окупанти ліквідували можливість подачі дніпровської води в Крим.

Він також вказав на те, що через зниження рівня води в Каховському водосховищі існує небезпека інциденту на ЗАЕС.

– Водночас, наразі безпосередньої загрози для Запорізької області немає. Ситуація складна, але перебуває під контролем, – сказав він.

Сергій Кислиця закликав міжнародну спільноту рішуче засудити російську терористичну атаку на Каховську ГЕС.

Український посол додав, що Росія повинна буде компенсувати всі наслідки свого злочину: для людей, інфраструктури та довкілля.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня Російська Федерація підірвала греблю Каховської гідроелектростанції, що розташована біля міста Нова Каховка на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Джерело: UN Web TV

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