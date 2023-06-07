Когда есть возможность, ВСУ всегда продвигаются вперед. Маляр о контрнаступлении

ВСУ уже третий день как пошли из обороны в наступление на Бахмутском направлении. За вчерашние сутки Силы обороны продвинулись на разных участках от 200 до 1 100 м вглубь.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Враг там вынужден крепко держать позиции, но им это не удается, им не хватает сил. Мы сейчас очень много уничтожаем там живой силы, и они подтягивают свои резервы для того, чтобы там быть в крепкой обороне, – сказала она.

Маляр рассказала, что бойцы ЧВК Вагнера отошли к тыловым позициям, а с ВСУ преимущественно воюют российские десантно-штурмовые подразделения их регулярной армии.

– По флангам то, что мы следили несколько недель, где мы фактически дошли до полуокружения и заняли господствующие позиции, сейчас мы там еще больше продвигаемся. За вчерашние сутки у нас есть продвижение по разным участкам от 200 до 1 100 м, – отметила замминистра.



Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты повредили газопровод в Мелитопольском районе во время вырывания окопов для обороны от ВСУ. Вследствие этого жители одного из населенных пунктов остались без газоснабжения.

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