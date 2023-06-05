Під Мелітополем окупанти пошкодили газопровід під час риття окопів – Федоров
Російські окупанти пошкодили газопровід у Мелітопольському районі під час виривання окопів для оборони від ЗСУ. Внаслідок цього жителі одного з населених пунктів залишилися без газопостачання.
Про це повідомляє міський глава Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова місцевих жителів.
– За інформацією жителів селища Новобогданівка Мелітопольського району, окупанти так завзято рили окопи, що пошкодили газопровід. Цивільні будинки залишилися без газу, – зазначив мер Мелітополя.
Федоров нагадав, що з березня минулого року окупанти залишили без газу жителів Бердянська, а з липня – населення Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів. Декілька місяців до та протягом зими люди виживали, поділився Федоров.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло