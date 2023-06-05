Під Мелітополем окупанти пошкодили газопровід під час риття окопів – Федоров

Російські окупанти пошкодили газопровід у Мелітопольському районі під час виривання окопів для оборони від ЗСУ. Внаслідок цього жителі одного з населених пунктів залишилися без газопостачання.

Про це повідомляє міський глава Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова місцевих жителів.

– За інформацією жителів селища Новобогданівка Мелітопольського району, окупанти так завзято рили окопи, що пошкодили газопровід. Цивільні будинки залишилися без газу, – зазначив мер Мелітополя.

Федоров нагадав, що з березня минулого року окупанти залишили без газу жителів Бердянська, а з липня – населення Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів. Декілька місяців до та протягом зими люди виживали, поділився Федоров.

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