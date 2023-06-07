Хотели сдержать наступление ВСУ, а навредили своим позициям — Маляр о подрыве Каховской ГЭС

Оккупанты долго готовились к подрыву Каховской ГЭС, и время совершения этого военного преступления Россия выбрала не случайно.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Заместитель министра рассказала, что водой затопило и военные подразделения оккупантов, и они вынуждены покидать свои позиции.

– Скорее всего, они это делают, чтобы не дать нашим Вооруженным силам осуществлять то, что они планируют делать. Но мы сейчас видим, что ситуация обернулась наоборот, и россияне больше навредили себе и своим вооруженным силам, своим укрепрайонам и своим военным позициям, – сказала она.

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По мнению Маляр, из-за подрыва Каховской ГЭС больше пострадает население временно оккупированной части Херсонской области.