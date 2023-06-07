Коли є можливість, ЗСУ завжди просуваються вперед. Маляр про контрнаступ

ЗСУ вже третій день як пішли з оборони у наступ на Бахмутському напрямку. За вчорашню добу Сили оборони просунулися на різних ділянках від 200 до 1 100 м вглиб.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Ворог там змушений міцно тримати позиції, але їм це не вдається, їм не вистачає сил. Ми зараз дуже багато знищуємо там живої сили, і вони підтягують свої резерви для того, щоб там бути в міцній обороні, – сказала вона.

Маляр розповіла, що бійці ПВК Вагнера відійшли до тилових позицій, а з ЗСУ переважно воюють російські десантно-штурмові підрозділи їхньої регулярної армії.

– По флангах те, що ми стежили декілька тижнів, де ми фактично дійшли до напівоточення і зайняли панівні позиції, зараз ми там ще більше просуваємося. За вчорашню добу в нас є просування по різних ділянках від 200 до 1 100 м, – наголосила замміністра.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти пошкодили газопровід у Мелітопольському районі під час виривання окопів для оборони від ЗСУ. Внаслідок цього жителі одного з населених пунктів залишилися без газопостачання.

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