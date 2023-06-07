Коли є можливість, ЗСУ завжди просуваються вперед. Маляр про контрнаступ
ЗСУ вже третій день як пішли з оборони у наступ на Бахмутському напрямку. За вчорашню добу Сили оборони просунулися на різних ділянках від 200 до 1 100 м вглиб.
Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– Ворог там змушений міцно тримати позиції, але їм це не вдається, їм не вистачає сил. Ми зараз дуже багато знищуємо там живої сили, і вони підтягують свої резерви для того, щоб там бути в міцній обороні, – сказала вона.
Маляр розповіла, що бійці ПВК Вагнера відійшли до тилових позицій, а з ЗСУ переважно воюють російські десантно-штурмові підрозділи їхньої регулярної армії.
– По флангах те, що ми стежили декілька тижнів, де ми фактично дійшли до напівоточення і зайняли панівні позиції, зараз ми там ще більше просуваємося. За вчорашню добу в нас є просування по різних ділянках від 200 до 1 100 м, – наголосила замміністра.
Раніше ми розповідали, що російські окупанти пошкодили газопровід у Мелітопольському районі під час виривання окопів для оборони від ЗСУ. Внаслідок цього жителі одного з населених пунктів залишилися без газопостачання.