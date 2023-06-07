Підрив Каховської ГЕС: місцеві не чули прильоту, звук йшов з-під землі

Жителі тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині підтверджують інформацію про те, що росіяни заклали вибухівку перед тим, як підірвати дамбу.

Ніхто з місцевих не чув прильоту, глухий звук йшов з-під землі.

Про це повідомили у Каховській міській військовій адміністрації.

– Через велику кількість вибухівки підійнялася хвиля, яка вдарила по електростанції і саме вона спричинила наймасштабніші руйнування. Близько 3:00 росіяни зрозуміли, що накоїли, і почали евакуювати своїх, не попередивши цивільних. Усі смерті на їх совісті, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, коли ситуація вийшла з-під контролю і було зрозуміло, що ГЕС вже не врятувати, росіяни почали поширювати чутки про водолазів ЗСУ, які підірвали електростанцію, про влучання ракети та іншу дезінформацію.

За непідтвердженими даними, під час вибуху на Каховській ГЕС загинуло 20-30 виконавців цього наказу. Наразі ця інформація уточнюється.

– Росіяни розуміють і знають, хто насправді винен в руйнуванні ГЕС. Їм не шкода мирних мешканців. Чекаємо на знімки супутників, які можуть довести провину у свідомому знищенні ГЕС, – додали у Каховській МВА.

Раніше американське видання NYT з посиланням на експертів повідомило, що зовнішня атака або структурна несправність не могли б спричинити руйнування Каховської ГЕС, тому, найімовірніше, це був вибух всередині дамби.

Фото: Укргідроенерго

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