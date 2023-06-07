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Взрыв изнутри Каховской ГЭС — наиболее вероятная причина разрушения дамбы — NYT

Каховська ГЕС

Внешняя атака или структурная неисправность не могли бы вызвать разрушение Каховской ГЭС, поэтому, вероятнее всего, это был взрыв внутри дамбы, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на экспертов.

— Взрыв в закрытом пространстве, когда вся его энергия направляется на конструкцию, может нанести наибольший ущерб. Даже тогда, по словам экспертов, для прорыва дамбы понадобились бы по меньшей мере сотни фунтов взрывчатки (100 фунтов — это более 45 кг, — Ред.). Внешняя детонация бомбы или ракеты направляет на дамбу лишь малую часть своей силы, и для достижения подобного эффекта понадобится взрывчатка во много раз большей мощности, — объясняет автор публикации.

Профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам в Университете Иллинойса Ник Глумак говорит, что количество взрывчатки, которую может нести боеголовка, ограничено, поэтому даже прямое попадание может не разрушить дамбу.

Другой эксперт — профессор инженерии в Университете Мэриленда и член Национальной академии инженерии Грегори Б. Бехер, который изучал разрушение дамб — считает этот случай подозрительным.

По его словам, некоторые дамбы разрушаются из-за сильных потоков воды, переполняющих их, однако в таком случае разрушение начинается с земляной части дамбы, с обоих берегов.

Однако фото и видеозаписи свидетельствуют о том, что Каховская дамба была прорвана сначала посередине, рядом с электростанцией, прилегающей к берегу, который контролирует именно Россия.

Оба конца дамбы сначала казались неповрежденными, хотя в течение дня все большая часть дамбы разрушалась. Сочетание поврежденных шлюзовых затворов и высокой воды может сорвать несколько затворов, но не ожидалось, что они разорвут на части такую большую часть дамбы, подытожил Бехер.

В украинской разведке говорят, что причастность России к подрыву Каховской ГЭС доказывают и публичные заявления российских чиновников и пропагандистов.

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Фото: Укргидроэнерго

Источник: NYT
Война в Украине, Взрыв, Дамба, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонская область
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