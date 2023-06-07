Украина получит от Германии еще 20 БМП Marder — СМИ

Министерство обороны Германии поручило оружейному концерну Rheinmetall подготовить к отправке в Украину 20 боевых машин пехоты Marder.

Об этом сообщает RND.

Компания объявила о заказе во вторник, 6 июня, на своей производственной площадке в Унтерлюсе (Нижняя Саксония).

БМП должны быть доставлены до конца июля.

Указано, что сейчас Украина уже получила 40 бронемашин Marder: 20 — со складов Rheinmetall и еще 20 — со склада Бундесвера.

Кроме того, Rheinmetall предлагает 60 других БМП Marder, которые еще нужно переделать.

Также издание указывает, что до конца июля в Украину отправят первую партию из 10 тыс. боеприпасов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия переосмысливает свою позицию по вопросу возможных поставок западных истребителей Украине и примет решение через две недели.

Источник: RND

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