Україна отримає від Німеччини ще 20 БМП Marder – ЗМІ

Міністерство оборони Німеччини доручило збройовому концерну Rheinmetall підготувати до відправки в Україну 20 бойових машин піхоти Marder.

Про це повідомляє RND.

Компанія оголосила про замовлення у вівторок, 6 червня, на своєму виробничому майданчику в Унтерлюсі (Нижня Саксонія).

БМП мають бути доставлені до кінця липня.

Зазначено, що зараз Україна вже отримала 40 бронемашин Marder: 20 – зі складів Rheinmetall і ще 20 – зі складу Бундесверу.

Окрім того, Rheinmetall пропонує 60 інших БМП Marder, які ще потрібно переробити.

Також видання вказує, що до кінця липня в Україну відправлять першу партію із 10 тис. боєприпасів калібру 35 мм для зенітних самохідних установок Gepard.

Раніше міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина переосмислює свою позицію з питання можливих постачань західних винищувачів Україні й ухвалить рішення через два тижні.

Джерело: RND

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