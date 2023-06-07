Україна ще не перейшла в контрнаступ – Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав, що очікуваний контрнаступ ЗСУ ще не почався.

За його словами, його початок буде очевидним для всіх, коли це станеться.

Таким чином Данілов спростував заяви деяких російських офіційних осіб, які стверджували, що український контрнаступ нібито вже розпочався.

— Все це не відповідає дійсності. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, всі це побачать, – сказав Данілов в інтерв’ю Reuters.

Секретар РНБО сказав, що у Росії помилково сприйняли локальні українські просування на деяких ділянках фронту за початок більш масштабної операції.

5 травня Генштаб ЗСУ спростовував заяви Міноборони РФ, що українські військові нібито “розпочали великий контрнаступ”. У відомстві також зазначили, що не коментуватимуть фейки країни-агресора.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що ЗСУ вже третій день як пішли з оборони у наступ на Бахмутському напрямку. Вона зазначила, що за вчорашню добу Сили оборони просунулися на різних ділянках від 200 до 1 100 м вглиб.

Джерело : The Guardian

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