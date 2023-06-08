Кинбурнская коса водой отрезана от материковой Украины
По состоянию на вечер среды 7 июня дорога в районе села Геройское, которая связывала полуостров с материковой частью, полностью затоплена. Коса полностью отрезана от большой земли.
Об этом сообщили в Южном лесном офисе
По словам экспертов, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС перешеек за пределами дельты Днепра почти полностью уйдет под воду примерно через 50 часов после прорыва плотины.
С косы до материка наземным транспортом добраться уже нет возможности.
Кроме того, на полуострове бушуют масштабные лесные пожары.
В госпредприятии Леса Украины подтверждают многочисленные очаги возгорания на юго-западной части оккупированного полуострова.
Юго-западный ветер доносит угар до Николаева, а это расстояние в 60 км.
В ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к подтоплению десятков населенных пунктов.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов.