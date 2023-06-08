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Марта Бондаренко, редактор ленты

Кинбурнская коса водой отрезана от материковой Украины

Кінбурнська коса
Фото: Depositphotos

По состоянию на вечер среды 7 июня дорога в районе села Геройское, которая связывала полуостров с материковой частью, полностью затоплена. Коса полностью отрезана от большой земли.

Об этом сообщили в Южном лесном офисе

По словам экспертов, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС перешеек за пределами дельты Днепра почти полностью уйдет под воду примерно через 50 часов после прорыва плотины.

С косы до материка наземным транспортом добраться уже нет возможности.

Кроме того, на полуострове бушуют масштабные лесные пожары.

В госпредприятии Леса Украины подтверждают многочисленные очаги возгорания на юго-западной части оккупированного полуострова.

Юго-западный ветер доносит угар до Николаева, а это расстояние в 60 км.

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Каховська ГЕС

В ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к подтоплению десятков населенных пунктов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов.

Кінбурнська коса, Каховська ГЕС, Лесные пожары
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