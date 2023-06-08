Кінбурнську косу водою відрізало від материкової України

Станом на вечір середи 7 червня дорога в районі села Геройське, яка пов’язувала півострів з материковою частиною, повністю затоплена. Коса повністю відрізана від великої землі.

Про це повідомили у Південному лісовому офісі.

За словами експертів, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС перешийок за межами дельти Дніпра майже повністю піде під воду приблизно через 50 годин після прориву греблі.

З коси до материка наземним транспортом дістатися вже немає можливості.

Крім того, на півострові вирують масштабні лісові пожежі.

У держпідприємстві Ліси України підтверджують численні осередки загоряння на південно-західній частині окупованого півострова.

Південно-західний вітер доносить чад до Миколаєва, а це відстань у 60 км.

У ніч на 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до підтоплення десятків населених пунктів.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів.

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