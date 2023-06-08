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РФ ударила по Украинску в Донецкой области: трое погибших, среди них – ребенок

РФ ударила по Украинску в Донецкой области: трое погибших, среди них – ребенок
Фото: Pixabay

Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу со стороны РФ.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В результате атаки со стороны России пострадали гражданские. Известно о трех погибших – 2 взрослых и одном ребенке. Также есть трое раненых детей.

На месте работают ГСЧС и полиция.

В Селидовской городской военной администрации сообщили, что ранены 5 человек, из них 4 детей. Все доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Повреждены 2 частных дома и 14 многоэтажек.

Напомним, что в результате вражеского удара по Торецку Донецкой области 29 мая два человека погибли, еще восемь — получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія
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