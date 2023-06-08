РФ вдарила по Українську на Донеччині: троє загиблих, серед них – дитина
Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу з боку РФ.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Внаслідок атаки з боку Росії постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих – 2 дорослих та одну дитину. Також є троє поранених дітей.
На місці працюють ДСНС і поліція.
У Селидівській міській військовій адміністрації повідомили, що поранено 5 осіб, з них 4 дітей. Всі доставлені до лікарні, надається медична допомога.
Пошкоджено 2 приватних будинки та 14 багатоповерхівок.
Нагадаємо, що внаслідок ворожого удару по Торецьку Донецької області 29 травня дві людини загинули, ще вісім – дістали поранень.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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