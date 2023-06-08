Враг будет видеть в нем потенциальную цель. Игнат о возобновлении работы аэропорта Львова

Если львовский аэропорт возобновит работу, то Россия будет видеть в нем потенциальную цель для воздушных атак.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Вот скажите, как давно по Львову прилетали Шахеды или крылатые ракеты, или по Тернополю, или по Хмельницкому? Я думаю, здесь ответ в этом, пожалуй, да. Если противник будет понимать, что в Украине есть работающий аэродром, он будет видеть в нем потенциальную цель, куда могут доставлять западное вооружение, – сказал он.

Напомним, накануне глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в комментарии украинским журналистам заявил, что в Украине могут частично открыть воздушное пространство и запустить аэропорт Львова. Его могут частично открыть как гуманитарный коридор, который будет обеспечиваться Европейским Союзом, по примеру зернового коридора.

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