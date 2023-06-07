В Україні можуть відкрити аеропорт Львів за прикладом зернового коридору

В Україні можуть частково відкрити повітряний простір і запустити аеропорт Львова. Його можуть частково відкрити як гуманітарний коридор, який забезпечуватиметься Європейським Союзом.

Про це заявив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у коментарі українським журналістам.

– Можливе відкриття аеропорту – одна з речей, на яку ми дуже чекаємо. Ми сподіваємося, що так, як зерновий коридор, так може бути й гуманітарний коридор, який може забезпечити Європейський Союз, – сказав глава Львівської ОВА.

За його словами, це питання обговорювалося під час підписання угоди про приєднання України до програми Євросоюзу Механізм З’єднання Європи.

Україна закрила повітряний простір повністю для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення.

Згідно з прогнозом Європейської організації безпеки повітряної навігації, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, Росії та Білорусі можуть зберегтися до 2029 року.

За даними Євроконтролю, після завершення війни й переформатування мережі маршрутів, прогноз планують оновити з використанням нової та актуальної інформації.

Фото: Міжнародний аеропорт Львів

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