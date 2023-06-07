Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні можуть відкрити аеропорт Львів за прикладом зернового коридору

В Україні можуть відкрити аеропорт Львів за прикладом зернового коридору

В Україні можуть частково відкрити повітряний простір і запустити аеропорт Львова. Його можуть частково відкрити як гуманітарний коридор, який забезпечуватиметься Європейським Союзом.

Про це заявив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у коментарі українським журналістам.

– Можливе відкриття аеропорту – одна з речей, на яку ми дуже чекаємо. Ми сподіваємося, що так, як зерновий коридор, так може бути й гуманітарний коридор, який може забезпечити Європейський Союз, – сказав глава Львівської ОВА.

За його словами, це питання обговорювалося під час підписання угоди про приєднання України до програми Євросоюзу Механізм З’єднання Європи.

Україна закрила повітряний простір повністю для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення.

Згідно з прогнозом Європейської організації безпеки повітряної навігації, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, Росії та Білорусі можуть зберегтися до 2029 року.

За даними Євроконтролю, після завершення війни й переформатування мережі маршрутів, прогноз планують оновити з використанням нової та актуальної інформації.

Читайте також
Зерновий коридор під загрозою. РФ заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів
зерно

Фото: Міжнародний аеропорт Львів

Аеропорт Львів, Війна в Україні, Літаки, Львів, Львівська область, Львівщина, Повітря
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Підрив Каховської ГЕС: під загрозою Снігурівська громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець
Віталій Кім
Данілов пояснив, чи завадить підрив Каховської ГЕС початку контрнаступу ЗСУ
Олексій Данілов
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Заборонили евакуацію: на Херсонщині окупанти після підриву Каховської ГЕС не випускають людей
Каховська ГЕС
За два дні до катастрофи віддавали команди: навіщо РФ підірвала Каховську ГЕС та що буде далі
В Україні можуть відкрити аеропорт Львів за прикладом зернового коридору
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
В Україні можуть відкрити аеропорт Львів за прикладом зернового коридору
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (07.06.2023)
В Україні можуть відкрити аеропорт Львів за прикладом зернового коридору
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (07.06.2023)
В Україні можуть відкрити аеропорт Львів за прикладом зернового коридору
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (07.06.2023)
В Україні можуть відкрити аеропорт Львів за прикладом зернового коридору
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь