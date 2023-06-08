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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ворог вбачатиме в ньому потенціальну ціль. Ігнат про відновлення роботи аеропорту Львова

аеропорт
Фото: Unsplash

Якщо львівський аеропорт відновить роботу, то Росія буде вбачати в ньому потенційну ціль для повітряних атак. 

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– От скажіть, як давно по Львову прилітали Шахеди чи крилаті ракети, чи по Тернополю, чи по Хмельницькому? Я думаю, тут відповідь у цьому, мабуть, так. Якщо противник розумітиме, що в Україні є працюючий аеродром, він буде вбачати в ньому потенційну ціль, куди можуть доставляти західне озброєння, – сказав він. 

Нагадаємо, напередодні очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у коментарі українським журналістам заявив, що в Україні можуть частково відкрити повітряний простір і запустити аеропорт Львова. Його можуть частково відкрити як гуманітарний коридор, який забезпечуватиметься Європейським Союзом, за прикладом зернового коридору.

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Аеропорт Львів, Війна в Україні, Юрій Ігнат
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