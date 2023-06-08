Слишком жарко: в Бердянске взорвали автомобиль оккупантов

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали автомобиль, который использовали российские оккупанты.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он обнародовал видео, на котором можно увидеть, как вверх поднимается черный густой дым.

— В Бердянске климат для кого-то слишком жаркий. По сообщениям местных, горит-полыхает авто возле здания, которое российские оккупанты использовали в своих целях. Кому летом в Бердянске уж слишком тепло, выясняем, — написал Федоров в Telegram.

Перед этим жители Бердянска сообщали о громком взрыве в городе.

Кому принадлежит авто и есть ли пострадавшие — на данный момент неизвестно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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