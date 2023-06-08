Занадто спекотно: у Бердянську підірвали автомобіль окупантів

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали автомобіль, який використовували російські окупанти.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити, як вгору здіймається чорний густий дим.

– В Бердянську клімат для когось занадто жаркий. За повідомленнями місцевих, горить-палає авто біля будівлі, яку російські окупанти використовували в своїх цілях. Кому влітку в Бердянську аж надто тепло, з’ясовуємо, – написав Федоров у Telegram.

Перед цим жителі Бердянська повідомляли про гучний вибух у місті.

Кому належить авто та чи є постраждалі – наразі невідомо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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