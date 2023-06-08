Зеленский приехал в Херсонскую область

8 июня президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область.

Глава государства принял участие в координационном совещании по ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.

На повестке дня, отмечает Владимир Зеленский, было много важных вопросов.

В частности, присутствовавшие во время совещания обсудили:

оперативную ситуацию в области, сложившуюся в результате катастрофы,

вопросы эвакуации населения из потенциальных зон затопления,

вопросы ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом дамбы,

организацию жизнеобеспечения затопленных территорий,

перспективы восстановления экосистемы региона,

оперативную военную ситуацию в зоне техногенной катастрофы.

Президент Украины отмечает: важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах области.

Проведя совещание, Владимир Зеленский посетил переправу в Херсоне, где осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий.

Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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