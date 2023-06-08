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Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский приехал в Херсонскую область

Зеленський у Херсонській області 8 червня 2023

8 июня президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область.

Глава государства принял участие в координационном совещании по ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.

На повестке дня, отмечает Владимир Зеленский, было много важных вопросов.

В частности, присутствовавшие во время совещания обсудили:

  • оперативную ситуацию в области, сложившуюся в результате катастрофы,
  • вопросы эвакуации населения из потенциальных зон затопления,
  • вопросы ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом дамбы,
  • организацию жизнеобеспечения затопленных территорий,
  • перспективы восстановления экосистемы региона,
  • оперативную военную ситуацию в зоне техногенной катастрофы.

Президент Украины отмечает: важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах области.

Проведя совещание, Владимир Зеленский посетил переправу в Херсоне, где осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий.

Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Владимир Зеленский, Каховська ГЕС
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