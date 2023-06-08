Зеленский приехал в Херсонскую область
8 июня президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область.
Глава государства принял участие в координационном совещании по ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.
На повестке дня, отмечает Владимир Зеленский, было много важных вопросов.
В частности, присутствовавшие во время совещания обсудили:
- оперативную ситуацию в области, сложившуюся в результате катастрофы,
- вопросы эвакуации населения из потенциальных зон затопления,
- вопросы ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом дамбы,
- организацию жизнеобеспечения затопленных территорий,
- перспективы восстановления экосистемы региона,
- оперативную военную ситуацию в зоне техногенной катастрофы.
Президент Украины отмечает: важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах области.
Проведя совещание, Владимир Зеленский посетил переправу в Херсоне, где осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий.
Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.
По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.
В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
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