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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зеленський приїхав на Херсонщину

Зеленський у Херсонській області 8 червня 2023

8 червня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Херсонщини.

Глава держави взяв участь у координаційній нараді щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

На порядку денному, наголошує Володимир Зеленський, було багато важливих питань.

Зокрема, присутні під час наради обговорили:

  • оперативну ситуацію в області, що склалася внаслідок катастрофи,
  • питання евакуації населення з потенційних зон затоплення,
  • питання ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої підривом дамби,
  • організацію життєзабезпечення затоплених територій,
  • перспективи відновлення екосистеми регіону,
  • оперативну воєнну ситуацію в зоні техногенної катастрофи.

Президент України зауважує: важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах області.

Провівши нараду, Володимир Зеленський відвідав переправу в Херсоні, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.

За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Володимир Зеленський, Каховська ГЕС
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