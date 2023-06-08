Зеленський приїхав на Херсонщину
8 червня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Херсонщини.
Глава держави взяв участь у координаційній нараді щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.
На порядку денному, наголошує Володимир Зеленський, було багато важливих питань.
Зокрема, присутні під час наради обговорили:
- оперативну ситуацію в області, що склалася внаслідок катастрофи,
- питання евакуації населення з потенційних зон затоплення,
- питання ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої підривом дамби,
- організацію життєзабезпечення затоплених територій,
- перспективи відновлення екосистеми регіону,
- оперативну воєнну ситуацію в зоні техногенної катастрофи.
Президент України зауважує: важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах області.
Провівши нараду, Володимир Зеленський відвідав переправу в Херсоні, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.
Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.
За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.
Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.