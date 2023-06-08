Зеленський приїхав на Херсонщину

8 червня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Херсонщини.

Глава держави взяв участь у координаційній нараді щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

На порядку денному, наголошує Володимир Зеленський, було багато важливих питань.

Зокрема, присутні під час наради обговорили:

оперативну ситуацію в області, що склалася внаслідок катастрофи,

питання евакуації населення з потенційних зон затоплення,

питання ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої підривом дамби,

організацію життєзабезпечення затоплених територій,

перспективи відновлення екосистеми регіону,

оперативну воєнну ситуацію в зоні техногенної катастрофи.

Президент України зауважує: важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах області.

Провівши нараду, Володимир Зеленський відвідав переправу в Херсоні, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.

За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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