Историческое решение: на Киевщине запретили деятельность УПЦ МП

В пятницу, 9 июня, депутаты Киевского областного совета поддержали решение о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата на территории области.

Депутатский корпус КОС проголосовал за обращение к Верховной Раде относительно законодательного урегулирования запрета деятельности на Киевщине религиозных организаций Украинской православной церкви (УПЦ), которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью и находится с ней в отношениях подчинения.

— Исторический проект решения о запрете деятельности УПЦ Московского патриархата в Киевской области поддержан депутатским корпусом, — говорится в сообщении совета в Facebook.

Заместитель главы Киевского областного совета Татьяна Семенова отметила, что деятельность религиозных организаций, которые имеют доказанную церковно-каноническую связь с РФ, нарушает государственные интересы и угрожает национальной безопасности.

— Считаем, что на территории Украины не может действовать религиозная организация, которая фактически контролируется страной-агрессором и поддерживает ее преступления. Киевский областной совет просит Верховную Раду Украины безотлагательно рассмотреть законопроекты о запрете деятельности УПЦ МП, — заявила она.

Ранее деятельность УПЦ МП запретили на Закарпатье. Соответствующее решение было принято 1 июня 2023 года на заседании Закарпатского областного совета.

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