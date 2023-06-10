Історичне рішення: на Київщині заборонили діяльність УПЦ МП

У п’ятницю, 9 червня, депутати Київської обласної ради підтримали рішення про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території області.

Депутатський корпус КОР проголосував за звернення до Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання заборони діяльності на Київщині релігійних організацій Української православної церкви (УПЦ), яка має церковно-канонічний зв’язок із Російською православною церквою та перебуває з нею у відносинах підпорядкування.

– Історичний проєкт рішення щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату у Київській області підтримано депутатським корпусом, – йдеться у повідомленні ради у Facebook.

Заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова зазначила, що діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв’язок із РФ, порушує державні інтереси та загрожує національній безпеці.

– Вважаємо, що на території України не може діяти релігійна організація, яка фактично контролюється країною-агресором і підтримує її злочини. Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП, – заявила вона. Раніше діяльність УПЦ МП заборонили на Закарпатті. Відповідне рішення було ухвалено 1 червня 2023 року на засіданні Закарпатської обласної ради. Читайте також УПЦ МП дали 3 дні, щоб залишити приміщення на території Києво-Печерської лаври

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