Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Історичне рішення: на Київщині заборонили діяльність УПЦ МП

Історичне рішення: на Київщині заборонили діяльність УПЦ МП

У п’ятницю, 9 червня, депутати Київської обласної ради підтримали рішення про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території області.

Депутатський корпус КОР проголосував за звернення до Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання заборони діяльності на Київщині релігійних організацій Української православної церкви (УПЦ), яка має церковно-канонічний зв’язок із Російською православною церквою та перебуває з нею у відносинах підпорядкування.

– Історичний проєкт рішення щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату у Київській області підтримано депутатським корпусом, – йдеться у повідомленні ради у Facebook.

Заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Семенова зазначила, що діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв’язок із РФ, порушує державні інтереси та загрожує національній безпеці.

– Вважаємо, що на території України не може діяти релігійна організація, яка фактично контролюється країною-агресором і підтримує її злочини. Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП, – заявила вона.

Раніше діяльність УПЦ МП заборонили на Закарпатті. Відповідне рішення було ухвалено 1 червня 2023 року на засіданні Закарпатської обласної ради.

Київська область, Московський патріархат, УПЦ МП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Київщині заборонили розважальні заходи після 21:00
концерт, розважальний захід
Вимагав хабар за розміщення каруселей. У Києві викрили директора Гідропарку
Гідропарк Київ
УПЦ МП дали 3 дні, щоб залишити приміщення на території Києво-Печерської лаври
Києво-Печерська лавра
Нічна ракетна атака на Київщину: пошкоджено поліклініку, гуртожиток, будинки та авто
Ракетний удар по Київщині 6 червня
Вибиті вікна, уламки впали на дорогу: наслідки ракетної атаки на Київ
Історичне рішення: на Київщині заборонили діяльність УПЦ МП
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
Історичне рішення: на Київщині заборонили діяльність УПЦ МП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
Історичне рішення: на Київщині заборонили діяльність УПЦ МП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
Історичне рішення: на Київщині заборонили діяльність УПЦ МП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (09.06.2023)
Історичне рішення: на Київщині заборонили діяльність УПЦ МП
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь