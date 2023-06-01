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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На Закарпатье запретили деятельность УПЦ МП

церква УПЦ МП на Закарпатті
Фото: Факты ICTV

На Закарпатье запретили деятельность религиозных организаций, которые сотрудничают с Российской Федерацией.

Соответствующее решение Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере деятельности общественных и религиозных организаций на территории Закарпатской области поддержали депутаты областного совета.

— В решении, в частности указано: Запретить на территории Закарпатской области деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций, которые сотрудничают или связаны со страной-агрессором Российской Федерацией, — говорится в сообщении облсовета в Facebook.

К запрету в решении депутаты добавили рекомендации правоохранительным органам обеспечить быстрое и действенное реагирование на выявление фактов ведения антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций.

В мае деятельность религиозных организаций, которые имеют доказанную церковно-каноническую связь с Россией, запретили на территории Черновицкой области.

В апреле решения о запрете деятельности УПЦ МП приняли в Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

Закарпатье, Релігія, УПЦ МП
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