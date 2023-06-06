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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

УПЦ МП дали 3 дня, чтобы освободить помещения на территории Киево-Печерской лавры

Києво-Печерська лавра
Фото: Depositphotos

Комиссия Министерства культуры и информационной политики завершила работу по инвентаризации и передаче имущества Киево-Печерской лавры и подписала с Национальным заповедником соответствующий акт.

Об этом сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Telegram.

В отчете комиссия указала на нарушение требований законодательства со стороны монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП.

— В целом комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов. Все в разных состояниях. УПЦ МП допущено самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника. Со всем этим еще будем разбираться, — написал министр.

На основе отчета комиссии Минкульта заповедник требует от представителей УПЦ МП в течение трех дней оставить все занятые помещения на территории лавры.

По словам Ткаченко, заповедник уже направил УПЦ МП соответствующее требование о немедленном освобождении помещений лавры. Если этого не произойдет, тогда будет подан иск в суд.

10 марта 2023 года Национальный заповедник Киево-Печерская лавра сообщил, что расторгает договор о безвозмездном пользовании зданиями на территории заповедника со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП с 29 марта.

Речь шла о зданиях Нижней лавры, где расположен мужской монастырь. Договор аренды о пользовании зданиями со стороны УПЦ в Верхней лавре истек 31 декабря 2022 года. После этого Успенский собор и Трапезную церковь вернули в управление государства.

Работе комиссии пытались помешать представители УПЦ МП и неизвестные люди. Позже Хозяйственный суд Киева постановлением запретил препятствовать работе комиссии МКИП по принятию-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры до окончания судебного разбирательства.

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Киево-Печерская лавра, Минкульт, Александр Ткаченко, УПЦ МП
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