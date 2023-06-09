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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ракети літали колами: Ігнат розповів деталі нічної атаки РФ

Юрій Ігнат

Під час атаки на Україну в ніч на 9 червня російські війська застосували вже звичну тактику, запустивши як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети. При цьому ворожі ракети фактично літали колами, намагаючись ввести в оману українську ППО.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він пояснив, що тривалою повітряною тривогою ворог намагається розосередити увагу української протиповітряної оборони та посіяти паніку серед українців.

Спочатку окупанти запускають дрони, а потім крилаті ракети

– Нічого не змінюється. З 23:00 атакують дрони-камікадзе, а потім крилаті ракети. Потім можуть ще щось придумати на ранок, як це було з балістикою. Цього разу (окупанти, – Ред.) спрямували і дрони-камікадзе, і розвідувальні БПЛА, і ракети, які літали фактично колами. Вони запрограмовані так, щоб намотувати кола фактично довкола міст, – зазначив Ігнат.

Речник уточнив, що путінські війська намагалися знайти слабкі місця української ППО та виснажити боєкомплект.

Окупанти хочуть ввести в оману ППО: запускають ракети в одному напрямку, а потім його змінюють.

Цього разу вони застосували авіаційні крилаті ракети Х-55, які можуть бути носіями тактичного ядерного боєзаряду. Раніше ворог уже запускав ці ракети з імітатором ядерної бойової частини.

Це ракета, яка призначена як носій тактичного ядерного заряду. Але їх противник часто використовує для того, щоб збільшити кількість ракет, додати Х-55 як хибну ціль, щоб по ній теж відпрацьовувала ППО, – наголосив Ігнат.

За його словами, всі ці особливості атаки РФ можуть свідчити про те, що ворог, ймовірно, заощаджує свій запас високоточної далекобійної зброї.

Як відомо, в ніч на 9 червня ЗСУ знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55 (із шести), 10 ударних дронів Shahed-136/131, Ланцет, а також чотири розвідувальні безпілотники.

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Фото: Facebook Юрія Ігната

Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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