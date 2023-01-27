В ходе очередной массированной атаки на Украину в четверг, 26 января, Россия снова применила авиационные крылатые ракеты Х-55 с имитатором ядерной боевой части.

Об этом сообщает военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, именно такая ракета была уничтожена украинскими военными на подлете к Киеву . Она летела с юго-восточного направления. Обломки ракеты впоследствии обнаружили в районе Борисполя.

Впервые о применении войсками РФ ракеты Х-55 с макетом ядерной боеголовки стало известно 17 ноября. Тогда враг также атаковал Киев.

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Затем в Генеральном штабе ВСУ сообщали об обнаружении фрагментов крылатых ракет Х-55 с имитатором в Хмельницкой и Львовской областях.

То есть 26 января враг как минимум в четвертый раз применил такой вид ракет.

Эксперты Defense Express ранее объясняли, что Россия, как правило, запускала по Украине ракеты типа Х-555. Они являются “неядерной” модификацией ракеты Х-55. В то же время ракета Х-55 разрабатывалась как носитель ядерного оружия.

Портал Defense Express публиковал несколько версий использования имитаторов на этих ракетах: попытка РФ перегрузить зенитные ракетные комплексы Украины; устрашение, что, мол, в следующий раз там может быть не имитатор; создание помех для радиолокационных станций; разведка позиций радиолокационных станций.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркивали, что Россия ракетами Х-55 без взрывоопасной боевой части истощает украинскую систему противовоздушной обороны.

Х-55 – это стратегическая авиационная крылатая ракета, разработанная в советское время для вооружения стратегических бомбардировщиков. Она способна лететь на дозвуковых скоростях и предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Х-55 предназначена для применения по стационарным наземным целям с заранее определенными координатами. Дальность полета ракеты в некоторых модификациях может достигать 3,5 тыс. км. Носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95.

Портал Defense Express со ссылкой на источники также сообщает, что россияне начали маскировать свои крылатые ракеты Х-101. Они зачищают болгаркой серийные номера на корпусе ракет, чтобы сделать невозможной идентификацию даты их изготовления. Именно серийный номер на корпусе, который стирают оккупанты, содержит данные о годе, квартале, партии и порядковом номере ракеты.

Таким образом РФ, вероятно, пытается скрыть темпы и порядок применения ракет Х-101. Как отмечают эксперты Defense Express, это мало чем поможет рашистам, поскольку серийные номера находятся также на внутренних узлах и агрегатах этих ракет.

Как известно, 26 января авиация РФ выпустила по территории Украины 55 ракет, среди которых была и гиперзвуковая ракета Кинжал. Украинские военные уничтожили 47 крылатых ракет, 20 из них – в районе Киева.

В частности, в одном из районов Киевской области правоохранители извлекли из озера обломки ракеты Х-55, сбитой силами ПВО.

Источник: Defense Express

Фото: Telegram-канал Андрея Небитова