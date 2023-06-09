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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ намеренно затягивает проверку судов с зерном: чего добивается Кремль

зерновий коридор зерно
Фото: УНИАН

Россия намеренно замедляет проверки судов с украинским зерном и активно блокирует некоторые из них.

Такие действия РФ в разведке Минобороны Великобритании расценивают не иначе, как препятствование экспорту зерна.

Британские разведчики отмечают: если осенью 2022 года ежедневно проверяли шесть-восемь судов, то сейчас – только одно или два.

В оборонном ведомстве не исключают, что Россия таким образом стремится добиться возобновления работы трубопровода Тольятти – Одесса, по которому из РФ через Украину экспортируется аммиак.

Хотя ситуацию и осложняет то, что аммиакопровод пока не работает из-за недавних повреждений.

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что такая риторика РФ и препятствование Черноморской зерновой инициативе будут продолжаться и за несколько недель до 16 июля.

В это время истекает очередной конечный срок действия зернового коридора.

Напомним, что 17 мая действие Черноморской зерновой инициативы удалось продлить еще на 60 дней – до 16 июля.

Хотя, согласно условиям зерновой инициативы, она и так должна была действовать до 18 июля, то есть 120 дней, а не до 18 мая, как настаивала РФ.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, Зерно, Російська агресія, Росія, Черноморская зерновая инициатива
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