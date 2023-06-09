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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ навмисне затягує перевірку суден із зерном: чого домагається Кремль

зерновий коридор зерно
Фото: УНІАН

Росія навмисно сповільнює перевірки суден із українським зерном та активно блокує деякі з них.

Такі дії РФ у розвідці Міноборони Великої Британії розцінюють не інакше, як перешкоджання експорту зерна.

Британські розвідники наголошують: якщо восени 2022 року щоденно перевіряли шість-вісім суден, то зараз – лише одне чи два.

В оборонному відомстві не виключають, що Росія таким чином прагне домогтись відновлення роботи трубопроводу Тольятті – Одеса, по якому із РФ через Україну експортується аміак.

Хоч ситуацію й ускладнює те, що аміакопровід наразі не працює через нещодавні пошкодження.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що така риторика РФ та перешкоджання дії Чорноморської зернової ініціативи продовжуватимуться й за кілька тижнів до 16 липня.

Саме тоді збігає черговий кінцевий термін дії зернового коридору.

Нагадаємо, що 17 травня дію Чорноморської зернової ініціативи вдалося продовжити ще на 60 днів – до 16 липня.

Хоча, згідно з умовами зернової ініціативи, вона й так мала б діяти до 18 липня, тобто 120 днів, а не до 18 травня, як наполягала РФ.

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зерно

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Зерно, Російська агресія, Росія, Чорноморська зернова ініціатива
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