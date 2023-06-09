The Economist назвало три сценария развития событий после контрнаступления Украины

У западных аналитиков есть три основных сценария того, как может развиваться война в Украине.

Об этом пишет издание The Economist.

Цель Украины — вернуть все земли, оккупированные Россией, и вернуться к границам 1991 года. Многие на Западе в этом сомневаются. Но даже если Украине это удастся, Кремль может расценить такой исход очень унизительным и применить ядерное оружие.

Все же большинство западных чиновников считает, что Украина вернет и удержит территории, которые потеряла за последний год, но и продемонстрирует, что она все еще может продвигаться вперед на поле боя. Перспектива того, что ВСУ потерпят неудачу и отступят, практически исключена, потому что у России нет средств для большого наступления.

Сегодня Украина имеет одну из самых больших армий в Европе, поддерживаемую самыми мощными вооруженными силами в мире — НАТО.

Три сценария для Украины

Первый сценарий предполагает большое наступление ВСУ, в результате которого они либо перережут линии снабжения Крыма, либо вернут себе большую часть территории на Донбассе.

Такой крах российских сил может привести к потере власти Путиным. Для некоторых это лучший способ восстановить мир в Европе. Но оценить способность армии РФ сложно, а хрупкость режима российского диктатора еще сложнее. Кроме того, никуда не делись ядерные опасения.

Второй сценарий предполагает меньшие потери России, но также перспективу новых поражений. Это тоже пагубно повлияет на позиции Путина.

Третий сценарий — Россия удержит большую часть захваченного. Это подорвет доверие Запада к Украине и ободрит российского президента.

Западные военные аналитики все также считают, что цель Путина не изменилась — он мечтает подчинить себе всю Украину, аннексировать большую часть территории и установить в Киеве марионеточное правительство. Возможно, Путину удастся затянуть конфликт на годы. Но тогда ему потребуется мобилизовать больше солдат, а это уже чревато народным недовольством в России.

Но Путин, вероятно, хочет переждать и надеется на возвращение к власти Дональда Трампа на президентских выборах в Америке в следующем году. Трамп жалуется, что Америка тратит миллиарды на Украину, истощает собственный арсенал и затягивает кровопролитную войну.

Украина опасается, что Трамп либо перекроет поток помощи, либо согласится на какие-то условия Путина.

Как предотвратить затяжную войну

Первое — Украина нанесет настолько сильное военное поражение России, что это заставит Путина пересмотреть свои цели. Например, в Германии надеются, что за контрнаступлением Украины последуют мирные переговоры.

А в США считают, что Путин вряд ли будет готов к серьезным переговорам, пока не потерпит поражение. Даже если переговоры состоятся, участие России может оказаться тактикой затягивания времени, а не поиском решения.

Теперь Западу надо убедительнее поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Сейчас острым вопросом является то, какие гарантии безопасности Запад мог бы предложить Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Западные лидеры считают, что гарантии безопасности лучше обсуждать после прекращения боевых действий. Но учитывая ничтожные шансы на мир путем переговоров, многие считают, что Запад не должен больше ждать.

Сожаления о меморандуме

Гарантии безопасности, которые Украина получила в 1994 году от США, Великобритании и самой России в Будапештском меморандуме в обмен на передачу своего ядерного оружия, оказались ничтожными.

Украина и ряд стран Восточной Европы утверждают, что только членство в НАТО защитит Украину от будущего нападения. Но Германия утверждает, что страна с нерешенными территориальными спорами, особенно находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Хотя в свое время Западная Германия вступила в НАТО, несмотря на раздел Германии во время холодной войны.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагает план из двух шагов. Сначала западные страны должны предоставить Украине существенные гарантии, в идеале до саммита НАТО в Литве в июле 2023 года. Затем на самом саммите следует направить Украине приглашение присоединиться к НАТО или, по крайней мере, дать понять, что такое приглашение будет направлено в ближайший год.

Как утверждает Расмуссен, защита Украины в составе НАТО будет менее затратной, чем вооружение ВСУ для бессрочного противостояния России.

Важно отметить, что гарантии должны служить путем к членству в НАТО, а не альтернативой ему.

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