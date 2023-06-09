The Economist назвало три сценарії розвитку подій після контрнаступу України

У західних аналітиків є три основні сценарії того, як може розвиватися війна в Україні.

Про це пише видання The Economist.

Мета України – повернути всі землі, окуповані Росією, і повернутися до кордонів 1991 року. Багато хто на Заході в цьому сумнівається. Але навіть якщо Україні це вдасться, то Кремль може розцінити це приниженням і застосувати ядерну зброю.

Та все ж більшість західних чиновників вважає, що Україна поверне й утримає території, які втратила за останній рік, і продемонструє, що здатна просуватися вперед на полі бою. Перспектива того, що ЗСУ зазнають невдачі і відступлять, практично виключена, тому що у Росії немає засобів для великого наступу.

Сьогодні Україна має одну з найбільших армій у Європі, підтримувану найпотужнішими збройними силами у світі – НАТО.

Три сценарії для України

Перший сценарій передбачає великий наступ ЗСУ, в результаті якого вони або переріжуть лінії постачання Криму, або повернуть собі більшу частину території на Донбасі.

Такий крах російських сил може призвести до втрати влади Путіним. Для декого це найкращий спосіб відновити мир у Європі. Але оцінити спроможності армії РФ складно, а крихкість режиму російського диктатора тим більш. Крім того, нікуди не поділися побоювання ядерної ескалації.

Другий сценарій передбачає менші втрати Росії, але також перспективу її нових поразок. Це теж згубно вплине на позиції Путіна.

Третій сценарій – Росія утримає більшу частину захопленого. Це підірве довіру Заходу до України й підбадьорить російського президента.

Західні військові аналітики розуміють, що мета Путіна не змінилася – він мріє підпорядкувати собі всю Україну, анексувати більшу частину території й встановити в Києві маріонетковий уряд. Можливо, Путіну вдасться затягнути конфлікт на роки. Але тоді йому буде потрібно мобілізувати більше солдатів, а це вже загрожує народним невдоволенням у Росії.

Та Путін, імовірно, хоче перечекати й сподівається на повернення до влади Дональда Трампа на президентських виборах в Америці наступного року. Трамп жаліється, що Америка витрачає мільярди на Україну, виснажує власний арсенал і затягує кровопролитну війну.

Україна побоюється, що Трамп або перекриє потік допомоги, або погодиться на якісь умови Путіна.

Як запобігти затяжній війні

Перше – Україна завдасть настільки сильної воєнної поразки Росії, що це змусить Путіна переглянути свої цілі. Наприклад, у Німеччині сподіваються, що за контрнаступом України розпочнуться мирні переговори.

А в США вважають, що Путін навряд чи буде готовий до серйозних переговорів, поки не зазнає поразки. Навіть якщо переговори відбудуться, то участь Росії може виявитися тактикою затягування часу, а не пошуком рішення.

Тепер Заходу треба переконливіше підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Наразі гострим питанням є те, які гарантії безпеки Захід міг би запропонувати Україні в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Західні лідери вважають, що гарантії безпеки краще обговорювати після припинення бойових дій. Але з огляду на мізерні шанси на мир шляхом переговорів, багато хто вважає, що Захід не повинен більше чекати.

Жалі про меморандум

Гарантії безпеки, які Україна отримала 1994 року від США, Великої Британії та самої Росії в Будапештському меморандумі в обмін на передання своєї ядерної зброї, виявилися нікчемними.

Україна і низка країн Східної Європи стверджують, що тільки членство в НАТО захистить Україну від майбутнього нападу. Але Німеччина стверджує, що країна з невирішеними територіальними суперечками, особливо та, що перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО. Хоча свого часу Західна Німеччина вступила до НАТО, попри поділ Німеччини під час холодної війни.

Ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонує план із двох кроків. Спочатку західні країни мають надати Україні суттєві гарантії, в ідеалі до саміту НАТО в Литві в липні 2023 року. Потім на самому саміті слід надіслати Україні запрошення приєднатися до НАТО або, принаймні, дати зрозуміти, що таке запрошення буде надіслано в найближчий рік.

Як стверджує Расмуссен, захист України у складі НАТО буде менш витратним, ніж озброєння ЗСУ для безстрокового протистояння Росії.

Важливо зазначити, що гарантії мають слугувати шляхом до членства в НАТО, а не альтернативою йому.

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