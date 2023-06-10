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В ISW заявляют, что ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях

ЗСУ військові
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинский Генштаб накануне заявил, что Сили обороны продвинулись на 1,2 км в ходе продолжающихся наступательных операций в районе Бахмута 8 июня.

Также 9 июня ВСУ продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области вблизи границы Донецкой и Запорожской областей и добились тактических успехов в этом районе.

ВСУ также продолжили наземные атаки на западе Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня и в течение дня 9 июня. Российские военные блогеры предположили, что украинцы добились значительных успехов в ходе этих атак.

При этом российское минобороны заявило, что оккупационным войскам якобы удалось отразить наступление ВСУ в районе Кременной.

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Ранее американский генерал, бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг заявил, что Украина в ожидании контрнаступления демонстрирует твердую уверенность, тогда как в России нарастает хаос.

Источник: ISW
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ
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