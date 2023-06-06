Генерал США о предстоящем контрнаступлении: Уверенность Украины контрастирует с хаосом в РФ

Украина в ожидании контрнаступления демонстрирует твердую уверенность в своих действиях, тогда как внутри РФ нарастает хаос.

Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте генерал США в отставке, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг.

Он прокомментировал видео, которое накануне опубликовала в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В этой записи украинские военнослужащие из разных родов войск намекают, что не стоит распространять информацию об их действиях на фронте.

В подписи к видео Маляр отметила, что планы о контрнаступлении ВСУ “любят тишину”, а потому никто не будет объявлять о его начале.

По словам генерала Гертлинга, это видео демонстрирует уверенность украинских защитников, намекает на то, что ВСУ готовы и скоро начнут долгожданное контрнаступление.

– Никакого хвастовства, никакого бахвальства, никаких указаний на происходящее… Только нюанс, что “мы готовы, и мы собираемся идти”. Никогда не недооценивайте своего врага, но нужно быть уверенным в своем потенциале, – написал генерал.

Any commander will make an assessment of their force and the enemy’s force. There are “indicators” as to what will be outcomes when the two meet. One area I always watch: Overt show of confidence…in people, leaders, equipment, plan. Not cockiness or swagger, confidence. 1/12 https://t.co/mseLGQPl87 — MarkHertling (@MarkHertling) June 4, 2023

Он также обратил внимание на происходящие в РФ процессы: со стороны основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина раздается критика в адрес правительства и российской армии; оккупанты убивают командиров перед тем, как дезертировать; антипутинские повстанцы продолжают наступление в районе российского города Шебекино.

– Эти “индикаторы” демонстрируют огромную разницу между твердой уверенностью Украины и ростом хаоса в РФ, — подчеркнул Гертлинг.

Американский генерал прогнозирует, что предстоящая контрнаступательная операция Вооруженных сил Украины будет “сложной и жесткой”. ВСУ во время большого наступления применят полученное от союзников вооружение, пытаясь прорвать оборонительные позиции РФ, которые оккупанты усиливали в течение последних шести месяцев.

При этом Гертлинг отметил, что без обученных и хорошо управляемых солдат оборонительные сооружения РФ будут совершенно бесполезны.

Военный прогнозирует, что украинское контрнаступление может совмещать как задачи по разгрому войск РФ, так и по освобождению территорий.

Гертлинг предположил, что ряд подразделений ВСУ могут совершить прорывы на ключевых участках фронта, отвоевывая территории. Или же подразделения армии Украины с тяжелой бронетехникой могут сконцентрироваться на меньшем количестве участков с целью прорыва фронта, разрыва линий поставок рашистов и окружения сил РФ.

Кроме того, генерал допускает наступление ВСУ по нескольким направлениям меньшими бронетанковыми силами, с сохранением значительных резервов, готовых развить успех прорыва обороны РФ.

Гертлинг добавил, что любой из планов контрнаступления требует значительной логистической подготовки, тщательного планирования, разработки маршрутов, синхронизации подразделений и разведки.

Генерал подчеркнул, что никто не знает, как и когда будет происходить контрнаступление ВСУ. Он также выразил убеждение, что Украина сможет отвоевать территории.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, контрнаступление позволит украинской армии освободить стратегически важную территорию. Он выразил убеждение, что ВСУ добьются успеха.

Источник : Голос Америки

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