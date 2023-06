Генерал США о предстоящем контрнаступлении: Уверенность Украины контрастирует с хаосом в РФ

Украина в ожидании контрнаступления демонстрирует твердую уверенность в своих действиях, тогда как внутри РФ нарастает хаос.

Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте генерал США в отставке, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг.

Он прокомментировал видео, которое накануне опубликовала в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В этой записи украинские военнослужащие из разных родов войск намекают, что не стоит распространять информацию об их действиях на фронте.

В подписи к видео Маляр отметила, что планы о контрнаступлении ВСУ “любят тишину”, а потому никто не будет объявлять о его начале.

По словам генерала Гертлинга, это видео демонстрирует уверенность украинских защитников, намекает на то, что ВСУ готовы и скоро начнут долгожданное контрнаступление.

Any commander will make an assessment of their force and the enemy’s force.

There are “indicators” as to what will be outcomes when the two meet.

One area I always watch: Overt show of confidence…in people, leaders, equipment, plan. Not cockiness or swagger, confidence. 1/12 https://t.co/mseLGQPl87

— MarkHertling (@MarkHertling) June 4, 2023