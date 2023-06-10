У ISW заявляють, що ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках

Українські військові продовжують контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Український Генштаб напередодні заявив, що Сили оборони просунулися на 1,2 км під час наступальних операцій, що тривають у районі Бахмута 8 червня.

Також 9 червня ЗСУ продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області поблизу кордону Донецької та Запорізької областей і домоглися тактичних успіхів у цьому районі.

ЗСУ також продовжили наземні атаки на заході Запорізької області в ніч із 8 на 9 червня і протягом дня 9 червня. Російські військові блогери припустили, що українці досягли значних успіхів під час цих атак.

Водночас російське міноборони заявило, що окупаційним військам нібито вдалося відбити наступ ЗСУ в районі Кремінної.

Раніше американський генерал, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг заявив, що Україна в очікуванні контрнаступу демонструє тверду впевненість, тоді як у Росії наростає хаос.

Джерело : ISW

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