Відео з мовчазним Будановим: Міноборони відреагувало на новину про звільнення Благодатного

Міністерство оборони України креативно відреагувало на новину про звільнення Благодатного Донецької області.

Нестандартне відео оприлюднила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На відео – очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, який за 20 секунд у кадрі не мовив жодного слова, лише пильно дивився на оператора.

Звуки за кадром віддалено нагадували звичну офісну метушню – було чутно безперестанні телефонні дзвінки та роботу працівників за комп’ютером.

Далі з’явилися написи Далі буде та Плани люблять тишу.

Нагадаємо, що 11 червня воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша повідомили, що спільно з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили Благодатне Донецької області.

Крім того, під час операції у Волноваському районі захисники змогли взяти в полон російських окупантів, інформація від яких допоможе деокупації української землі в подальшому.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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