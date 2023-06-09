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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Нижнеднепровский природный парк полностью уничтожен после подрыва Каховской ГЭС

Нижнеднепровский природный парк полностью уничтожен после подрыва Каховской ГЭС
Фото: Факти ICTV

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС привел к одной из самых масштабных экологических катастроф. Большая вода затопила более 80 населенных пунктов возле Днепра, а также полностью уничтожила Нижнеднепровский национальный природный парк со всеми его жителями.

Нижнеднепровский национальный природный парк был создан в 2015 году с целью сохранения, воспроизводства и эффективного использования природных комплексов и объектов дельты реки Днепр, как одного из самых ценных природных пойменно-литоральных комплексов в Европе, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность, обеспечение сохранения водно-болотного угодья международного значения.

Там обитали тысячи птиц, животных, насекомых, рыб, моллюсков, а также росли редкие виды растений. Все это после подрыва Каховской ГЭС было уничтожено большой водой, рассказывает эколог Владислав Балинский.

– Полностью уничтожен Нижнеднепровский природный парк со всеми обитателями (животными, птицами и растениями), его площадь составляет 80 тыс. га, – сказал эксперт.

Среди уничтоженных видов сотни млекопитающих:

  • европейская норка;
  • речная выдра;
  • барсук;
  • бобер;
  • мышеловка и др.
Нижнеднепровский природный парк полностью уничтожен водой, из-за подрыва Каховской ГЭС

Фото: Нижньодніпровський національний природний парк

Погибло потомство всех видов птиц, которые гнездились:

  • серебристых ибисов;
  • колпиц;
  • пеликанов;
  • бакланов;
  • шилоклювок;
  • куликов и др.
Пелікан рожевий

Пелікан рожевий/Фото: Нижньодніпровський національний природний парк

Также утрачены различные виды растений:

  • тюльпан Шренка;
  • бешеный огурец;
  • скабиоза бело-желтая;
  • кувшинки желтые;
  • сусак зонтичный и др.
Скажений огірок

Скажений огірок/Фото: Нижньодніпровський національний природний парк

Рыбы и моллюски также вряд ли переживут большой потоп, отмечает эксперт.

Нижнеднепровский природный парк полностью уничтожен водой, из-за подрыва Каховской ГЭС

Фото: Нижньодніпровський національний природний парк

Балинский отмечает, что подрыв Каховской ГЭС создал техногенную, гуманитарную и экологическую катастрофу, которая может привести к различным эпидемиям и на ликвидацию последствий понадобятся десятки лет.

Он рассказывает — Каховская ГЭС была построена в 50-х годах прошлого века. Строилась она как один из каскадов на Днепре, как раз как объект для агропромышленного комплекса, для водоснабжения. Большое количество предприятий рудообогатительных заводов, добывающих заводов, очень большое количество аграрных предприятий также располагались рядом с водохранилищем.

– Большое количество отходов от этих предприятий оседали на дне Каховского водохранилища в виде ила. Уже сейчас, когда речь идет о том, что бурные потоки подняли этот ил и заново его активировали. Этот ил несет опасность для всего живого, потому что в нем большое количество тяжелых металлов, ядов и остатков радиоактивных веществ.

По прогнозам эксперта, вода из Каховского водохранилища будет сходить еще около недели. Впрочем, на ликвидацию последствий этой масштабной катастрофы понадобятся годы.

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екологічна катастрофа, Экология, Каховська ГЕС, природа, Херсонская область
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