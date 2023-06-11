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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Еколог розповів, чим загрожує зниження рівня солоності води у Чорному морі

Еколог розповів, чим загрожує зниження рівня солоності води у Чорному морі

Підрив окупантами дамби Каховського водосховища призвів до екологічної катастрофи світового масштабу. 

Бурхливі потоки води вивільнилися і затопили десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині. Велика вода зносила все на своєму шляху: дерева, тварин та навіть цілі будинки. Все це винесло у Чорне море і вже декілька днів прибиває до берегів Одещини. 

У Держекоінспекції повідомили, що відібрали проби води на декількох пляжах та з’ясували, що рівень солоності води у морі різко впав. Такі зміни можуть незворотно вплинути на морське середовище, розповідає еколог та голова ГО Зелений лист Владислав Балінський.   

– Вода на узбережжі майже прісна (3-4 проміле) – такого ще літом ніколи не було, – зазначає експерт. 

Він розповідає, що колір моря нині буро-зелений з великою кількістю осаду та поверхневого сміття різного розміру (рештки рослин, пластик, двері, дивани, холодильники, дахи будинків і навіть цілі будівельні конструкції). 

Еколог розповів, чим загрожує зниження рівня солоності води у Чорному морі

Фото: ГО Зелений лист

Еколог розповів, чим загрожує зниження рівня солоності води у Чорному морі

Фото: ГО Зелений лист

Десятки кілограмів органіки, що гниє, та побутового сміття на кожному метрі узбережжя. Рештки риб, велика кількість живих і снулих амфібій (жаба озерна, тритон гребінчастий).

Еколог розповів, чим загрожує зниження рівня солоності води у Чорному морі

Фото: ГО Зелений лист

Еколог розповів, чим загрожує зниження рівня солоності води у Чорному морі

Фото: ГО Зелений лист

Еколог розповів, чим загрожує зниження рівня солоності води у Чорному морі

Фото: ГО Зелений лист

Він зазначає,  якщо збережеться сильний вітер та висока температура повітря, ймовірність початку цвітіння фітопланктону значно збільшиться. Це, своєю чергою, може викликати замори й посилити складність екологічної та епідемічної ситуації.

Експерт зауважує, незважаючи на те що одеські береги зараз виглядають, як після апокаліпсису, люди продовжують купатися у морі разом зі своїми дітьми. 

– Потрібно терміново вводити карантинні заходи,  – наголошує Балінський.

Еколог розповів, чим загрожує зниження рівня солоності води у Чорному морі

Фото: ГО Зелений лист

Еколог зазначає, що низька солоність води зберігатиметься не довго, бо Чорне море велике і при зміні течії вода буде потроху оновлюватися. Але це означає, що прісні риби, яких також прибило течією до одеських берегів, почнуть гинути й розкладатися. Місцевій владі потрібно терміново вдатися до рішучих дій.

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Фото: ГО Зелений лист

екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Одеська область, Чорне море
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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