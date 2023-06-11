Еколог розповів, чим загрожує зниження рівня солоності води у Чорному морі
Підрив окупантами дамби Каховського водосховища призвів до екологічної катастрофи світового масштабу.
Бурхливі потоки води вивільнилися і затопили десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині. Велика вода зносила все на своєму шляху: дерева, тварин та навіть цілі будинки. Все це винесло у Чорне море і вже декілька днів прибиває до берегів Одещини.
У Держекоінспекції повідомили, що відібрали проби води на декількох пляжах та з’ясували, що рівень солоності води у морі різко впав. Такі зміни можуть незворотно вплинути на морське середовище, розповідає еколог та голова ГО Зелений лист Владислав Балінський.
– Вода на узбережжі майже прісна (3-4 проміле) – такого ще літом ніколи не було, – зазначає експерт.
Він розповідає, що колір моря нині буро-зелений з великою кількістю осаду та поверхневого сміття різного розміру (рештки рослин, пластик, двері, дивани, холодильники, дахи будинків і навіть цілі будівельні конструкції).
Десятки кілограмів органіки, що гниє, та побутового сміття на кожному метрі узбережжя. Рештки риб, велика кількість живих і снулих амфібій (жаба озерна, тритон гребінчастий).
Він зазначає, якщо збережеться сильний вітер та висока температура повітря, ймовірність початку цвітіння фітопланктону значно збільшиться. Це, своєю чергою, може викликати замори й посилити складність екологічної та епідемічної ситуації.
Експерт зауважує, незважаючи на те що одеські береги зараз виглядають, як після апокаліпсису, люди продовжують купатися у морі разом зі своїми дітьми.
– Потрібно терміново вводити карантинні заходи, – наголошує Балінський.
Еколог зазначає, що низька солоність води зберігатиметься не довго, бо Чорне море велике і при зміні течії вода буде потроху оновлюватися. Але це означає, що прісні риби, яких також прибило течією до одеських берегів, почнуть гинути й розкладатися. Місцевій владі потрібно терміново вдатися до рішучих дій.
Фото: ГО Зелений лист
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова