Еколог розповів, чим загрожує зниження рівня солоності води у Чорному морі

Підрив окупантами дамби Каховського водосховища призвів до екологічної катастрофи світового масштабу.

Бурхливі потоки води вивільнилися і затопили десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині. Велика вода зносила все на своєму шляху: дерева, тварин та навіть цілі будинки. Все це винесло у Чорне море і вже декілька днів прибиває до берегів Одещини.

У Держекоінспекції повідомили, що відібрали проби води на декількох пляжах та з’ясували, що рівень солоності води у морі різко впав. Такі зміни можуть незворотно вплинути на морське середовище, розповідає еколог та голова ГО Зелений лист Владислав Балінський.

– Вода на узбережжі майже прісна (3-4 проміле) – такого ще літом ніколи не було, – зазначає експерт.

Він розповідає, що колір моря нині буро-зелений з великою кількістю осаду та поверхневого сміття різного розміру (рештки рослин, пластик, двері, дивани, холодильники, дахи будинків і навіть цілі будівельні конструкції).

Десятки кілограмів органіки, що гниє, та побутового сміття на кожному метрі узбережжя. Рештки риб, велика кількість живих і снулих амфібій (жаба озерна, тритон гребінчастий).

Він зазначає, якщо збережеться сильний вітер та висока температура повітря, ймовірність початку цвітіння фітопланктону значно збільшиться. Це, своєю чергою, може викликати замори й посилити складність екологічної та епідемічної ситуації.

Експерт зауважує, незважаючи на те що одеські береги зараз виглядають, як після апокаліпсису, люди продовжують купатися у морі разом зі своїми дітьми.

– Потрібно терміново вводити карантинні заходи, – наголошує Балінський.

Еколог зазначає, що низька солоність води зберігатиметься не довго, бо Чорне море велике і при зміні течії вода буде потроху оновлюватися. Але це означає, що прісні риби, яких також прибило течією до одеських берегів, почнуть гинути й розкладатися. Місцевій владі потрібно терміново вдатися до рішучих дій.

Фото: ГО Зелений лист

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