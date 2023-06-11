В ближайшие дни есть риск провокаций со стороны россиян на ВОТ — Центр нацсопротивления
С 11 по 12 июня российские захватчики могут планировать провокации на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
— Власти РФ к так называемому Дню России планируют провести праздничные мероприятия с привлечением большого количества гражданского населения. В то же время усиливается вероятность того, что оккупационная власть планирует теракты, в которых хочет обвинить украинские Силы обороны, — говорится в сообщении.
Отмечено, что очередной пример военного преступления — подрыв оккупантами Каховской ГЭС – доказывает, что агрессору не интересно количество жертв гражданского населения. Их цель — остановить контрнаступление и параллельно обвинить Украину во всех своих преступлениях.
В Центре призвали жителей оккупированных территорий на указанные даты оставаться дома, а также не участвовать в любых массовых акциях, которые будут проводиться оккупантами.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что оккупанты перемещают свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления.
Источник: Центр национального сопротивления
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова