В ближайшие дни есть риск провокаций со стороны россиян на ВОТ — Центр нацсопротивления

С 11 по 12 июня российские захватчики могут планировать провокации на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Власти РФ к так называемому Дню России планируют провести праздничные мероприятия с привлечением большого количества гражданского населения. В то же время усиливается вероятность того, что оккупационная власть планирует теракты, в которых хочет обвинить украинские Силы обороны, — говорится в сообщении.

Отмечено, что очередной пример военного преступления — подрыв оккупантами Каховской ГЭС – доказывает, что агрессору не интересно количество жертв гражданского населения. Их цель — остановить контрнаступление и параллельно обвинить Украину во всех своих преступлениях.

В Центре призвали жителей оккупированных территорий на указанные даты оставаться дома, а также не участвовать в любых массовых акциях, которые будут проводиться оккупантами.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что оккупанты перемещают свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления.

Источник: Центр национального сопротивления

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