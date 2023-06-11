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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Найближчими днями є ризик провокацій з боку росіян на ТОТ – Центр нацспротиву

російський окупант
Фото: Getty Images

З 11 до 12 червня російські загарбники можуть планувати провокації на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Влада РФ до так званого Дня Росії планує провести святкові заходи з залученням великої кількості цивільного населення. Водночас посилюється ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти, в яких хоче звинуватити українські Сили оборони, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що черговий приклад воєнного злочину – підрив окупантами Каховської ГЕС – доводить, що агресору не цікава кількість жертв цивільного населення. Їхня мета – спинити контрнаступ і паралельно звинуватити Україну в усіх своїх злочинах.

У Центрі закликали мешканців окупованих територій на вказані дати залишатися вдома, а також не долучатися до будь-яких масових акцій, що проводитимуться окупантами.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що окупанти переміщують свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.

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Джерело: Центр національного спротиву

Війна в Україні, провокація, Росія
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50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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