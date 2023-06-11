Найближчими днями є ризик провокацій з боку росіян на ТОТ – Центр нацспротиву
З 11 до 12 червня російські загарбники можуть планувати провокації на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
– Влада РФ до так званого Дня Росії планує провести святкові заходи з залученням великої кількості цивільного населення. Водночас посилюється ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти, в яких хоче звинуватити українські Сили оборони, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що черговий приклад воєнного злочину – підрив окупантами Каховської ГЕС – доводить, що агресору не цікава кількість жертв цивільного населення. Їхня мета – спинити контрнаступ і паралельно звинуватити Україну в усіх своїх злочинах.
У Центрі закликали мешканців окупованих територій на вказані дати залишатися вдома, а також не долучатися до будь-яких масових акцій, що проводитимуться окупантами.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що окупанти переміщують свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.
Джерело: Центр національного спротиву
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова