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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты перебрасывают военных из Херсонской области под Бахмут и Запорожье — Маляр

Оккупанты перебрасывают военных из Херсонской области под Бахмут и Запорожье — Маляр
Фото: Getty Images

Оккупанты осуществляют перемещение своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления, это прежде всего подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

– Становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами. Так, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило “сузить” возможную географию активных действий ВСУ, – сообщила она.

Маляр отметила, что подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления.

Также, разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области.

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Армия России, Война в Украине, Ганна Маляр, Каховська ГЕС, Херсонская область
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

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