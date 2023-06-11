Шторм не мешает: в Черном море курсирует фрегат РФ с восемью Калибрами
В Черном море, несмотря на не слишком мощный шторм в два-три балла, вдоль района пуска курсирует российский фрегат, снаряженный восемью Калибрами.
Как сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, надводный ракетоноситель РФ готов к применению.
Кроме этого фрегата, в Черном море маневрирует еще девять кораблей.
Наличие ракетоносителя, говорит Наталья Гуменюк, является свидетельством психологического давления и намеком на вероятность ракетной атаки.
Наталья Гуменюк предполагает, что ракетные атаки будут продолжаться в ночное время.
Хотя, если вспомнить удар по Умани 8 июня, тогда россияне не привязывались к ночному времени, а абсолютно автономно выпустили ракеты морского базирования по промышленному объекту и автомойке около 20:00.
Следовательно, отмечает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, нужно быть сознательными и следить за активностью вражеской авиации, вместе с которой флот РФ действует обычно скоординированно.
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Фото: Минобороны России
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