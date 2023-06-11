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Татьяна Забожко, редактор ленты

Шторм не мешает: в Черном море курсирует фрегат РФ с восемью Калибрами

Запуск ракет типу Калібр із моря

В Черном море, несмотря на не слишком мощный шторм в два-три балла, вдоль района пуска курсирует российский фрегат, снаряженный восемью Калибрами.

Как сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, надводный ракетоноситель РФ готов к применению.

Кроме этого фрегата, в Черном море маневрирует еще девять кораблей.

Наличие ракетоносителя, говорит Наталья Гуменюк, является свидетельством психологического давления и намеком на вероятность ракетной атаки.

Наталья Гуменюк предполагает, что ракетные атаки будут продолжаться в ночное время.

Хотя, если вспомнить удар по Умани 8 июня, тогда россияне не привязывались к ночному времени, а абсолютно автономно выпустили ракеты морского базирования по промышленному объекту и автомойке около 20:00.

Следовательно, отмечает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, нужно быть сознательными и следить за активностью вражеской авиации, вместе с которой флот РФ действует обычно скоординированно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Черное море
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Оксана Михайлова
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