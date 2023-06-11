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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Шторм не на заваді: у Чорному морі курсує фрегат РФ із вісьмома Калібрами

Запуск ракет типу Калібр із моря

У Чорному морі, попри не надто потужний шторм у два-три бали, вздовж району пуску курсує російський фрегат, споряджений вісьмома Калібрами.

Як повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, надводний ракетоносій РФ готовий до застосування.

Крім цього фрегата, у Чорному морі наразі маневрує ще дев’ять кораблів.

Наявність ракетоносія, говорить Наталія Гуменюк, є свідченням психологічного тиску та натяком на імовірність ракетної атаки.

Наталія Гуменюк припускає, що ракетні атаки продовжуватимуться в нічний час.

Хоча, якщо згадати удар по Умані 8 червня, то тоді росіяни не прив’язувались до нічного часу, а абсолютно автономно випустили ракети морського базування по промисловому об’єкту та автомийці близько 20:00.

Тож, наголошує керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, треба бути свідомими та стежити за активністю ворожої авіації, разом із якою флот РФ діє зазвичай скоординовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Чорне море
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Оксана Михайлова
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