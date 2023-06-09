Восемь пострадавших: РФ нанесла удары по Уманскому району

Российские войска нанесли ракетные удары на территории Черкасской области. Известно по меньшей мере о восьми раненых.

Обновлено в 22:00. Враг нанес ракетные удары по Уманскому району. Повреждены промышленный объект и автомойка, где вспыхнул пожар.

По предварительной информации, восемь пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии, сообщает Черкасская ОВА.

Обновлено в 20:20. По предварительным данным, было громко в Умани. Пока неизвестно, была ли это работа систем противовоздушной обороны или взрыв по другим причинам. Информация уточняется.

Мониторинговые паблики сообщают о ракетной угрозе. Предварительно, были запущены Калибры из акватории Черного моря.

По актуальным данным, сейчас продолжается воздушная тревога на всей территории Украины. Отмечается, что в Тернопольской области произошел сбой системы — там также есть угроза.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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