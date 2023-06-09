Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Происшествия Срочно
Срочно
Проверено
Юлия Захарченко, редактор ленты

Восемь пострадавших: РФ нанесла удары по Уманскому району

Восемь пострадавших: РФ нанесла удары по Уманскому району
Фото: Факти ICTV

Российские войска нанесли ракетные удары на территории Черкасской области. Известно по меньшей мере о восьми раненых.

Обновлено в 22:00. Враг нанес ракетные удары по Уманскому району. Повреждены промышленный объект и автомойка, где вспыхнул пожар.

По предварительной информации, восемь пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии, сообщает Черкасская ОВА.

Взрывы в Умани Черкасской области 8 июня 2023 — что известно о взрывах

Фото: Черкасская ОВА

Обновлено в 20:20. По предварительным данным, было громко в Умани. Пока неизвестно, была ли это работа систем противовоздушной обороны или взрыв по другим причинам. Информация уточняется.

Мониторинговые паблики сообщают о ракетной угрозе. Предварительно, были запущены Калибры из акватории Черного моря.

По актуальным данным, сейчас продолжается воздушная тревога на всей территории Украины. Отмечается, что в Тернопольской области произошел сбой системы — там также есть угроза.

Взрывы в Умани Черкасской области 8 июня 2023 — что известно о взрывах

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
В Донецке вслед за Луганском прогремели взрывы
Вибух

Война в Украине, Взрыв, Ракета, Умань, Черкаська область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Подрыв ГЭС: на правом берегу Днепра затоплены 32 города и села, эвакуированы более 2,3 тыс. человек
Восемь пострадавших: РФ нанесла удары по Уманскому району
Теракт планировали давно: как россияне взорвали Каховскую ГЭС и какая у них была цель
Підрив Каховської ГЕС
В канале, обеспечивающем водоснабжение Крыма, стремительно падает уровень воды после подрыва ГЭС
Восемь пострадавших: РФ нанесла удары по Уманскому району
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
єВідновлення: в Украине начали платить помощь на ремонт жилья
Восемь пострадавших: РФ нанесла удары по Уманскому району
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Ядерные риски на ЗАЭС: Запорожье готовится к вероятной эвакуации
Восемь пострадавших: РФ нанесла удары по Уманскому району
Подрыв Каховской ГЭС: какая была реакция мира и кто поможет Украине
Каховська ГЕС
Пишут в чатах и сидят на крышах: как выживают в затопленной Херсонщине
Восемь пострадавших: РФ нанесла удары по Уманскому району
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (07.06.2023)
Восемь пострадавших: РФ нанесла удары по Уманскому району
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь