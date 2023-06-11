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Ночью в Мелитополе произошла стрельба между оккупантами — Федоров

Ночью в Мелитополе произошла стрельба между оккупантами — Федоров
Фото: УНИАН

Ночью во временно оккупированном Мелитополе произошла перестрелка между российскими захватчиками.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, в последние дни обострилась ситуация и оккупанты начали врываться в дома жителей в поиске сил сопротивления.

— Вчера с 20-ти они начали тотальные обыски в домах мелитопольцев, а после 22:00 — началась перестрелка, затем была подожжена одна из машин вблизи одного из торговых центров. Оккупанты друг другу сами не доверяют, поэтому открывают огонь в центре города, — рассказал Федоров.

Он отметил, что стрельба продолжалась 15-20 минут, ее слышали жители трех районов города.

Мэр Мелитополя добавил, что на этой неделе “бавовна цвела” на территории Мелитополя, Бердянска, Молочанска, Токмака, Михайловки почти ежедневно. Военные госпитали российских оккупантов переполнены, враг захватил морг в Бердянске, который окружил военными.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты повредили газопровод в Мелитопольском районе во время рытья окопов для обороны от ВСУ. Вследствие этого жители одного из населенных пунктов остались без газоснабжения.

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Ночью в Мелитополе произошла стрельба между оккупантами — Федоров

Источник: телемарафон

Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь
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