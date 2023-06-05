Под Мелитополем оккупанты повредили газопровод во время рытья окопов – Федоров
Российские оккупанты повредили газопровод в Мелитопольском районе во время вырывания окопов для обороны от ВСУ. В результате этого жители одного из населенных пунктов остались без газоснабжения.
Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова местных жителей.
— По информации жителей поселка Новобогдановка Мелитопольского района, оккупанты так рьяно рыли окопы, что повредили газопровод. Гражданские дома остались без газа, — отметил мэр Мелитополя.
Федоров напомнил, что с марта прошлого года оккупанты оставили без газа жителей Бердянска, а с июля — население Мелитопольского, Пологовского и Васильевского районов. Несколько месяцев до и в течение зимы люди выживали, поделился Федоров.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло