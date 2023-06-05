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Юлия Захарченко, редактор ленты

Под Мелитополем оккупанты повредили газопровод во время рытья окопов – Федоров

Под Мелитополем оккупанты повредили газопровод во время рытья окопов – Федоров
Фото: Pexels

Российские оккупанты повредили газопровод в Мелитопольском районе во время вырывания окопов для обороны от ВСУ. В результате этого жители одного из населенных пунктов остались без газоснабжения.

Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова местных жителей.

— По информации жителей поселка Новобогдановка Мелитопольского района, оккупанты так рьяно рыли окопы, что повредили газопровод. Гражданские дома остались без газа, — отметил мэр Мелитополя.

Федоров напомнил, что с марта прошлого года оккупанты оставили без газа жителей Бердянска, а с июля — население Мелитопольского, Пологовского и Васильевского районов. Несколько месяцев до и в течение зимы люди выживали, поделился Федоров.

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Іван Федоров, Бердянск, Война в Украине, Газ, газопровід, Запорожская область, Мелітополь, Роды
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