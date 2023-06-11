Вночі у Мелітополі сталася стрілянина між окупантами – Федоров
Вночі в тимчасово окупованому Мелітополі сталась перестрілка між російськими загарбниками.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону.
За його словами, останніми днями загострилася ситуація й окупанти почали вдиратися в будинки мешканців у пошуку сил спротиву.
– Вчора із 20-ї вони почали тотальні обшуки в будинках мелітопольців, а після 22:00 – почалась перестрілка, потім була підпалена одна з автівок поблизу одного з торговельних центрів. Окупанти один одному самі не довіряють, тому відкривають вогонь в центрі міста, – розповів Федоров.
Він зазначив, що стрілянина тривала 15-20 хвилин, її чули мешканці трьох районів міста.
Мер Мелітополя додав, що цього тижня “бавовна квітла” на території Мелітополя, Бердянська, Молочанська, Токмака, Михайлівки майже щодня. Військові шпиталі російських окупантів переповнені, ворог захопив морг у Бердянську, який оточив військовими.
Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти пошкодили газопровід у Мелітопольському районі під час риття окопів для оборони від ЗСУ. Внаслідок цього жителі одного з населених пунктів залишилися без газопостачання.
Джерело: телемарафон
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова