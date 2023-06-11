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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вночі у Мелітополі сталася стрілянина між окупантами – Федоров

Вночі у Мелітополі сталася стрілянина між окупантами – Федоров
Фото: УНІАН

Вночі в тимчасово окупованому Мелітополі сталась перестрілка між російськими загарбниками.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону.

За його словами, останніми днями загострилася ситуація й окупанти почали вдиратися в будинки мешканців у пошуку сил спротиву.

– Вчора із 20-ї вони почали тотальні обшуки в будинках мелітопольців, а після 22:00 – почалась перестрілка, потім була підпалена одна з автівок поблизу одного з торговельних центрів. Окупанти один одному самі не довіряють, тому відкривають вогонь в центрі міста, – розповів Федоров.

Він зазначив, що стрілянина тривала 15-20 хвилин, її чули мешканці трьох районів міста.

Мер Мелітополя додав, що цього тижня “бавовна квітла” на території Мелітополя, Бердянська, Молочанська, Токмака, Михайлівки майже щодня. Військові шпиталі російських окупантів переповнені, ворог захопив морг у Бердянську, який оточив військовими.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти пошкодили газопровід у Мелітопольському районі під час риття окопів для оборони від ЗСУ. Внаслідок цього жителі одного з населених пунктів залишилися без газопостачання.

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Вночі у Мелітополі сталася стрілянина між окупантами – Федоров

Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь
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Оксана Михайлова
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