Черный дым виднеется по всему городу: в Ростове загорелся завод
В российском городе Ростов-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на территории завода Ростсельмаш в воскресенье, 11 июня.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Предварительно, причиной пожара стали “покрышки, которые вспыхнули”.
Местные жители сообщают, что черный дым от пожара виднеется во всем городе. Российское МЧС заявило, что пожар локализовали на площади 80 кв. м.
Над укрощением огня работали почти 40 спасателей и 11 спецмашин. Утверждается, что пожар начался около 12.00, а в 12.24 его локализовали.
Ростсельмаш — это один из крупнейших заводов в России по производству сельскохозяйственной техники.
Напомним, в мае “из-за покрышек” произошел пожар на аэродроме в деревне Гостилицы в Ленинградской области в России.
Откровенно говоря, в России часто случаются пожары в последнее время. 9 мая в Уфе горели 10 цистерн с топливом в районе железной дороги, а 6 июня сообщалось о пожаре на энергообъекте в Белгородской области.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова