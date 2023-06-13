Йдеться про 41 одиницю: Україна подала до Австралії запит щодо винищувачів F-18

Україна подала до Австралії запит про стан десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

За його словами, був зроблений початковий запит щодо стану приблизно 41 літака, який зберігається на авіабазі на північ від Сіднея.

– Був запит на інформацію (щодо стану F-18, – Ред.). Україна розглядає різні можливості у питанні передання винищувачів, включно з цим, – заявив Мірошниченко.

Нагадаємо, що кілька західних країн вже виявили зацікавленість у постачанні Україні F-16.

Втім, інтерес України до австралійських літаків F-18 лише нещодавно став обговорюватися у публічному просторі.

Як повідомляло видання Politico, представники України порушували питання постачання F-18 на закритих засіданнях під час Діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі, який відбувся на початку червня.

За підсумками закритого засідання, ймовірно, Україна зможе отримати старі, але справні винищувачі F-18.